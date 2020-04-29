Bakan Pakdemirli: "Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla, küçük aile işletmelerine daha fazla destek...
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Bakan Pakdemirli: "Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla, küçük aile işletmelerine daha fazla destek...

Bakan Pakdemirli: "Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla, küçük aile işletmelerine daha fazla destek verebilir miyiz konusunda birimlerimiz çalışıyor" " Bir süre sonra tarımsal desteklerimizin sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimize evrilmesini bu süreçte bekliyoruz" "Platformda mevcut...

Bakan Pakdemirli: 'Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla, küçük aile işletmelerine daha fazla destek...
29.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:47

Bakan Pakdemirli: "Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla, küçük aile işletmelerine daha fazla destek verebilir miyiz konusunda birimlerimiz çalışıyor"

" Bir süre sonra tarımsal desteklerimizin sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimize evrilmesini bu süreçte bekliyoruz"

"Platformda mevcut paydaşların verimli bir şekilde burada buluşmasını arzu ediyoruz"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla küçük aile işletmelerine daha fazla destek verebilir miyiz konusunda birimlerimiz çalışıyor. Bir süre sonra tarımsal desteklerimizin sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimize evrilmesini bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP)'ın lansmanı sonrası soruları yanıtladı. Dijital Tarım Pazarından herkesin yararlanabileceğini belirten Pakdemirli, " Projenin amacı; Verimsizlikleri ortadan kaldırmak. Antalya'daki üreticimiz marulu orada üretiyorsa, yanı başında bir talep varsa bu talep orada sönümlenecek. Bu talebin orada görünmesiyle beraber, ciddi bir verimlilik ortaya çıkmış olacak. Buradaki amacımız Türkiye'deki ölçek problemi. Küçük üreticileri bir araya getirip küçük üreticinin büyük sesinin bu platformda olacağını belirtmek isterim" dedi.

"Mevcut paydaşların verimli bir şekilde burada buluşmasını arzu ediyoruz"

Güvenli gıda taşımacılığında lojistik firmalarının platform üzerinden teklif verebileceğini belirten Pakdemirli,

" Bu platform bütün bitkisel ürünleri kapsıyor. Özel soğutmalı, taşıma gerektiren ürünler varsa bununla ilgili lojistik alt yapısı olan firmalar bu taleplere karşı teklifler verebilecek. Alışverişin tek durak noktası. Domates alacaksanız, domatesi üreticiden alıp işleme tesisine gönderip işletmek lojistik firmalarla ayağınıza kadar getirtmek sizin elinizde olacak. Herkes için bir yer, mevcutta olan her paydaş için yer var. Mevcut paydaşların verimli bir şekilde burada buluşmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küçük çiftçilerimiz sesleri daha yüksek sesle çıkacak"

Sistemin küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı rekabet gücünün sağlanacağı bir dijital Pazar olduğunu bildiren Bakan Pakdemirli," Bu platformu aile işletmelerini daha çok kayırır bir vaziyete getirebiliriz. Küçük çiftçilerimiz sesleri daha yüksek sesle çıkacak. Memleketimizin ücra köşesinde üretim yapan üreticimiz o yörenin lokal lezzetini satıyor olacak. Ürettiğini yerinde tükettirmenin, lojistik maliyetinden imkanına kavuşacağı için verimlilik olacak. Üreticimizin cebinde kalacak bu verimlilik. Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla küçük aile işletmelerine daha fazla destek verebilir miyiz konusunda birimlerimiz çalışıyor. Bir süre sonra tarımsal desteklerimizin sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimize evrilmesini bu süreçte bekliyoruz. Bu zaman meselesi. Biz buraya doğru evrileceğiz. Sözleşmeli üretim varsa tarımsal destekler noktasında yanlarında olacağız. Bu platformda küçüklerin ön plana çıkması sağlanabilir. Platformda küçük ve büyük ayrılmadı bir verimlilik doğacağından küçük ve büyük rekabet edebilen koşula gelebilecek" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli: 'Önümüzdeki yıldan başlamak kaydıyla, küçük aile işletmelerine daha fazla destek...

Kaynak: İHA

Manşet

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