"Onlar da can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların da insanlar gibi bu dünyada haklarının olduğunu vurgulayarak, "Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler" dedi.