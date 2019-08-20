Bakan Pakdemirli: "Önemli bir rüzgar çıkmazsa, yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz"

Bakan Pakdemirli: "Önemli bir rüzgar çıkmazsa, yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz"

Karabağlar'daki yangın -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterle gelişi -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gidişi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah...

20.08.2019 00:31
Bakan Pakdemirli:

-Karabağlar'daki yangın
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterle gelişi
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gidişi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."

Bakan Pakdemirli:
Kaynak: AA
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