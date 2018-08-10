Bakan Pakdemirli, omzunda poşuyla bağda üzüm kesti

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da girdiği bir üzüm bağında omzunda poşusuyla üzüm kesti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Manisa'da bir dizi programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyaretinin sonunda bir üzüm bağına girerek, işçilerle birlikte üzüm kesti. Bakan Pakdemirli, Şehzadeler ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi mevkiinde Halil Başkentli isimli üreticiye ait bir üzüm bağına girdi. Burada üreticiler tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli'nin omzuna poşu atıldı. Üreticilerle görüşmesinin ardından tarım işçileriyle sohbet eden Pakdemirli, daha sonra eline aldığı bağ bıçağı ile üzüm kesti. Pakdemirli, üretici ve işçilerle çekildiği hatıra fotoğrafının ardından taziyeye katılmak üzere karayolu ile İzmir'e hareket etti.