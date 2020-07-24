Bakan Pakdemirli, Ödemiş'teki orman yangınını havadan inceledi - İZMİR Yangınına helikopterle yapılan müdahale Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterden inceleme yapması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan inceledi.

Yangınına helikopterle yapılan müdahale Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterden inceleme yapması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan inceledi. Kaynak: AA