Bakan Pakdemirli, Ödemiş'teki orman yangınını havadan inceledi - İZMİR
Yangınına helikopterle yapılan müdahale Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterden inceleme yapması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan inceledi.
24.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:23
Yangınına helikopterle yapılan müdahale
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterden inceleme yapması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan inceledi.
Kaynak: AA