Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

20.09.2019 14:07
Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Pakdemirli ve beraberindekiler Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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