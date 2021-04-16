Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
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Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)

Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

BAKAN ŞIRNAK'A HELİKOPTERLE GİDECEKAnkara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı.

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BAKAN ŞIRNAK'A HELİKOPTERLE GİDECEK

Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı. Havaalanına inmesinin ardından uçak bakıma alınırken, Bakan Pakdemirli ile beraberindekiler ise VIP odasına geçti. Uçağın acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile AK Partili yöneticiler de havaalanına geldi. Gazetecilere açıklama yapmayan Bakan Bakdemirli ve beraberindekilerin, cuma namazını Erhaç Havaalanı'nın mescidinde kıldıktan sonra helikopter ile Şırnak'a geçeceği öğrenildi.


Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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