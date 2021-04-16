Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı
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Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı

Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı
Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ - Haberler | Güncel

ANKARA'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı.

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ANKARA'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı. 

Çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindekileri taşıyan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, havada arıza yaptı. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da olduğu uçakla arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti. 


Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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