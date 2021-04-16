Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı
Arızalanan uçağın içindeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler Arızalanan uçağın yere iniş yaptıktan sonra incelenmesi MALATYA - Ankara'dan Şırnak'a giden ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu...
Arızalanan uçağın içindeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler
Arızalanan uçağın yere iniş yaptıktan sonra incelenmesi MALATYA - Ankara'dan Şırnak'a giden ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı