Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı

Arızalanan uçağın içindeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler Arızalanan uçağın yere iniş yaptıktan sonra incelenmesi MALATYA - Ankara'dan Şırnak'a giden ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu...