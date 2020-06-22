Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla "Robinson Ziya"nın adasında hasat yapıldı
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Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla "Robinson Ziya"nın adasında hasat yapıldı

Keban Baraj Gölü'ndeki adada yaşayan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın yetiştirdiği kirazın hasadı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla
22.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:54

Keban Baraj Gölü'ndeki adada yaşayan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın yetiştirdiği kirazın hasadı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Keban Baraj Gölü'nde 15 yıl önce tekne gezintisi yaparken gördüğü, üzerinde tek bir ağaç bulunmayan 82 dönümlük adaya, aralarında kiraz, elma, ceviz, badem ve ıhlamurun da olduğu 4 bini aşkın ağaç diken Abay, doğa tutkusu nedeniyle hayatını adada yaptığı kulübede sürdürüyor.

İlerlemiş yaşına rağmen yetiştirdiği ağaçların sulama işlerini de özveriyle yapan Ziya Abay, ağaçların ilaçlama işlemi ve olgunlaşan meyvelerin hasadını tek başına yapmakta güçlük çekiyor.

Abay'ın bu yöndeki yardım çağrısını medya aracılığı ile duyan Bakan Pakdemirli'nin talimat verdiği Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 300 ağaçtaki kirazı toplamak için kolları sıvadı.

Teknelerle adaya gelen ziraat mühendisi ve işçilerden oluşan 20 kişilik ekip, kiraz hasadını Ziya Abay'ın söylediği türküler eşleğinde festival havasında gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır adada tek başına yaşadığı için yöre halkı tarafından "Robinson Ziya amca" olarak bilinen 4 çocuk babası Abay, AA muhabirine, uzun yıllar Eskişehir'de ticaretle uğraştığını, eşini trafik kazasında kaybettikten sonra 2005'te memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndüğünü belirtti.

Aynı yıl Keban Baraj Gölü'nde tekneyle gezerken gördüğü adayı doğaya olan sevgisiyle ağaçlandırmaya karar verdiğini ifade eden Ziya Abay, burada 4 bin civarında meyve ağacı yetiştirdiğini kaydetti.

"Onlara baktıkça huzur buluyorum"

Eşinin ölümünden sonra huzuru ve mutluluğu adada ve yetiştirdiği ağaçlarda bulduğunu, o nedenle burada yaşamaya başladığını aktaran Abay, şöyle konuştu:

"Adada ağaçlara bakarak mutlu oluyorum. Dedikodu sevmiyorum, kendi başıma akşama kadar türküler söyleyerek çalışıyorum. Ağaçları kurumasınlar diye suluyorum. Onlara hizmet ediyorum, onlar da bana meyve vererek hizmet ediyor. Ağaçlarımı seviyorum, evlatlarım gibiler. Onlara baktıkça huzur buluyorum."

Kendi imkanlarıyla toplayamıyor

Ziya Abay, 15 yıldır emekli maaşından harcayarak yetiştirdiği meyve ağaçlarının hasadını kendi imkanları ile gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Yetiştirdiği meyvelerin hasadı için yardım çağrısında bulunduğunu, sesini duyan Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla adaya gelen ekiplerin kirazları topladığını aktaran Abay, "Geldiler, kirazları topladılar sağ olsunlar, değerlendirecekler, bir kısmını halka dağıtacaklar." ifadesini kullandı.

Ziya Abay, adayı ziyaret edenlerin eskiden bozkır olan adada yetiştirdiği çeşit çeşit meyve ağaçlarının gölle bütünleşen manzarasını adeta hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Sahip çıkıldığında doğanın tüm güzelliğini insanlara sunduğunu vurgulayan Abay, "Doğaya sahip çıkmamız lazım, herkes ağaç diksin, dağlara da diksinler, yeşillendirsinler, ağaca zarar vermesinler, bakımlarını yapsınlar." dedi.

Doğaya verdiği önemle insanlara örnek oldu

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise uzun yıllar adada tek başına yaşadığı için halk arasında "yerli Robinson" olarak da tanınan Abay'ın, bozkır adayı yeşillendirerek doğaya verdiği önemle insanlara örnek olduğunu belirtti.

Ziya Abay'ın adada yetiştirdiği kirazların hasadını gerçekleştiremediğini medya aracılığı ile duyan Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla kendisine yardımcı olmak için harekete geçtiklerini aktaran Karahan, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımızın talimatına istinaden büyük bir keyifle, arkadaşlarımızla gerçekten lezzetiyle, tadıyla Türkiye'nin en güzel kirazı diyebileceğimiz kirazın hasadını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ziya amcamızın yetiştirmiş olduğu meyve ağaçları ile ilgili problemlerini çözmek ve ona yardımcı olmak adına kendisini zaman zaman ziyaret ediyoruz. Yaşına rağmen tek başına emeği ortaya koyup bu ürünleri yetiştirdiği için Robinson Ziya amcamıza teşekkür ediyoruz."

Kiraz hasadına destek veren Elazığ Koyun Keçi Birliği Başkanı Mahmut Sezer de baraj manzarası ve yeşiliyle insanın ruhunu dinlendiren adada keyifli bir hasat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ziya amca 80 küsur yaşında. Bu ağaçlara eskisi gibi bakamıyor. Devlet büyüklerimiz, birileri bir şekilde buraya sahip çıkması lazım. Ada çok güzel bir yer." diye konuştu.

Tunceli Valiliği de destek vermişti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Tunceli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli de Ziya Abay'ın talebi üzerine mayıs ayı başında adaya giderek meyve ağaçlarını budayıp, bakımını yapmıştı. Ekipler, mayıs ayı sonunda da Abay'ın yetiştirdiği kirazların bir kısmını toplamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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