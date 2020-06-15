Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteği sağlama kararına ilişkin yaptığı açıklama depremzedeleri sevindirdi.

15.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteği sağlama kararına ilişkin yaptığı açıklama depremzedeleri sevindirdi.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, yaptığı açıklamada, depremin yaz ayına denk gelmesi ve hayvanların otlaklıkta olması sayesinde daha az hayvanın telef olduğunu belirterek, aksi takdirde zararın boyutlarının daha büyük olacağını söyledi.

Koç, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan depremzedeleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "105 ahırda hasar var. Valiliğimizin tespitleri devam ediyor. Kış gelmeden çiftçilerimizin ahırlarının yapılmasını talep ediyoruz. Kış burda çok çetin geçiyor. Devletimizin çiftçilere destek vereceğini biliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yem desteği ve telef olan hayvanların karşılanacağını açıklamasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Doğan Koç, "Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Depremin gündüz ve merada olması hasarın az olmasını sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Karlıova ve Yedisu bölgesindeki köylerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yaraların en kısa zamanda sarılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde depremde 10 hayvanı telef olan köylülerden Zeynep Dalar ise keçileri otlattıktan sonra ahıra bıraktığında depremin yaşandığını anlatarak, geçimini hayvancılıktan sağladığını belirtti.

Dalar, "Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bize yardım edecekler." ifadelerini kullandı.

Feyzi Kasar da deprem sırasında köyün dışında olduğunu, köye ulaştığında yıkık yapılarla karşılaştığını dile getirdi.

"Çok şükür yaralanan 2 insanımız dışında kimseye bir şey olmadı. Hayvanların geneli yaylada, sadece yazın köye gelen sakinlerin hayvanları burada. Eğer hayvanlar yaylada değil de köyde olmuş olsaydı, 400-500 hayvan telef olurdu." diyen Kasar, zararlarının karşılanacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Feyzi Kasar, "Tarım Bakanımız telef olan hayvanların karşılanacağını ve yem desteğinin verileceğini söyledi. Böyle bir şeyin olması durumunda çok memnun oluruz. İhtiyacımız karşılanır, teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ve beraberindeki ekip köyde inceleme yaptı, ahırları yıkılan ve hayvanları telef olan köylülerden bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Donald Trump Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Emre Kınay Demet Evgar Burcu Esmersoy
Spor Falcao Tamer Tuna Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 17:47:01. #1.14#
title