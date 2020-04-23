Bakan Pakdemirli'nin, çiftçi çocuklarıyla video konferansla bir araya gelmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video konferans sistemiyle görüştüğü çocuklardan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Furkan Ardıç, "Ziraat mühendisliği en büyük hayalim." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video konferans sistemiyle görüştüğü çocuklardan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Furkan Ardıç, "Ziraat mühendisliği en büyük hayalim." dedi.

Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nde telekonferans sistemiyle konuştuğu 11 farklı ildeki çiftçi ailelerin çocuklarından biri de 6. sınıf öğrencisi bedensel engelli Furkan Ardıç.

Bakan Pakdemirli ile görüşmekten mutluluk duyduğunu aktaran Ardıç, kendisine hediye olarak gönderilen tablet için de teşekkür etti.

Ardıç, "En büyük hayalim ziraat mühendisi olmak. Ziraat mühendisi olarak Afşin'e hizmet etmek istiyorum." dedi.

Baba Fevzi Ardıç da Bakan Pakdemirli'nin telekonferans ile evlerine misafir olduğunu, oğlu ile diğer görüştüğü çocuklara tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Ardıç, "Bu özel günde bizleri unutmadığı için Bakanımız ile Tarım ve Orman İlçe Müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İlbey Demir de Bakan Pakdemirli'nin ziraat mühendisi olmayı hayal eden Furkan Ardıç ile görüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA