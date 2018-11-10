Bakan Pakdemirli'nin 10 Kasım Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Ulu önderimiz Atatürk, ömrünü bu vatana adamış hayatı boyunca milleti için çalışmış çok önemli bir komutan ve devlet adamıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Pakdemirli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Ulu Önderimiz Atatürk, ömrünü bu vatana adamış hayatı boyunca milleti için çalışmış çok önemli bir komutan ve devlet adamıdır. Bize düşen Atatürk'ün geride bıraktığı fikirlerini en iyi şekilde anlamaya çalışmak ve ilkelerine sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek ülkeyi daha müreffeh ve aydınlık günlere kavuşturmanın herkesin görevi olduğunu belirten Pakdemirli, "Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetine olan bağlılığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA