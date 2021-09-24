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Bakan Pakdemirli, nar hasadına katıldı

AA / Numan Erölmez - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin nar üreticileriyle sohbet etmesi Bakan Pakdemirli'nin nar hasadı yapması Nar ağaçları Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Bakan Pakdemirli, İzmir'deki temasları kapsamında, Selçuk ilçesinde bir nar bahçesinde hasat çalışmasına katıldı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin nar üreticileriyle sohbet etmesi

Bakan Pakdemirli'nin nar hasadı yapması

Nar ağaçları

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Bakan Pakdemirli, İzmir'deki temasları kapsamında, Selçuk ilçesinde bir nar bahçesinde hasat çalışmasına katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin nar üretmin son 20 yılda, 10 kat arttığını söyledi.

Üreticinin geçen yıl narın kilogramını 2 liradan sattığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu yıl ise 3,5 lira. Bu sene çok ciddi bir bereket var. Türkiye'nin en büyük nar üreticisi Antalya. İzmir ise 8'inci sırada. Özellikle bu bölgede çok ciddi bir üreticimiz var. Toplamda 20 bin üretici bu ürünü satıyor. Bu alanda Türkiye kendi kendine yüzde 144 yeten bir ülke. Kalanlar meyve suyu olarak ihracata gidiyor. Nar üretimiyle ilgili Türkiye hakikaten gurur duyulacak bir noktada."

Pakdemirli hasat ettiği narlardan bazılarını gazetecilere ikram etti.

Bakan Pakdemirli, nar hasadına katıldı

Bakan Pakdemirli, nar hasadına katıldı

Bakan Pakdemirli, nar hasadına katıldı

Bakan Pakdemirli, nar hasadına katıldı
AA / Numan Erölmez - Ekonomi Haberleri
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