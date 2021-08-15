Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "Muğla Milas Kargıcık ve Açine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı"
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Milas Kargıcık ve Açine Sarıköy yangınları kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Milas Kargıcık ve Açine Sarıköy yangınları kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Milas Kargıcık ve Açine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı