Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ekoturizm Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ekoturizm rotasında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ekoturizm Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ekoturizm rotasında incelemelerde bulundu.

OGM'nin ekoturizm rotalarını tanıtmak için başlattığı "Yeşil Nefes Turları" kapsamında Kavakarası Ekoturizm Rotası'nda düzenlenen geziye, şarkıcı Murat Kekilli ile Bahar Akıncı, Abdi Baktur, Kenan Yıldırım ve Oğuz Totan gibi sosyal medya fenomenleri katıldı.

Bölgeyi inceleyen Bakan Bekir Pakdemirli, burada beraberindekiler ve yörenin gençleriyle

vakit geçirdi.

Çadırda konaklayan Pakdemirli, kamp ateşi başında gençlerle sohbet ederek onlardan doğaya ve ekosisteme bakış açılarını dinledi.

Sığla ağaçlarıyla bezeli ekoturizm rotasındaki gezi, sabah erken saatlerde doğa yürüyüşüyle devam etti. Gezi sırasında katılımcılara, bölgede 65 milyon yıldır var olduğu bilinen Anadolu Sığla ağaçlarının şifa etkileri hakkında bilgi verildi.

Teknede Türk Bayrağıyla 19 Mayıs Kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla da ekoturizm gezisi gençlerin bayram sevinçleriyle renklendi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya fenomenleri ve gençler, Çandır Ekoturizm Rotasını gezmek için teknelerle yola çıktıkları sırada, Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Katılımcılar Çandır'da ekoturizm için oluşturulan sera, pansiyon ve yöresel stantları gezerek doğa yürüyüşü yaptı.

Pakdemirli'ye incelemesinde, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri eşlik etti.

Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı haberlerini yalanladı
Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı haberlerini yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, ekoturizm rotasında inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 19:43:10. #1.11#

title