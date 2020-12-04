Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
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Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı

04.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:16
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı

Son dakika haber: TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmeleri ziyaretinde biçerdöverle mısır hasadı yaptı, ardından da traktörün direksiyonuna geçerek buğday ekimi yaptı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmeleri ziyaretinde biçerdöverle mısır hasadı yaptı, ardından da traktörün direksiyonuna geçerek buğday ekimi yaptı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmeleri'nde incelemelerde bulundu. Helikopterle önce havadan incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli ve Soylu, daha sonra da ekim hasat gruplarını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, "Emekler karşılığını buluyor, üreticilerimizin eline emeğine sağlık, hayırlı bereketli olsun" diyerek işletmedeki mısır hasadına katıldı ve biçerdöver kullanıp hasat yaptı. Daha sonra da buğday ekimine katılan Pakdemirli, traktörün direksiyonuna geçerek, hayırlı bereketli olması temennisi ile ekim yaptı. Sulamada kullanılmak üzere enerji üreten yerli ve milli güneş enerji santrali MİLGES'te de incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, TÜBİTAK destekli sistemin Türkiye'nin üretim ve ihracatına önemli katkılar sunmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Ceylanpınar Tarım İşletmeleri bünyesindeki Sığırcılık Tesisleri'nde de incelemelerde bulunan Pakdemirli, bölgeye adapte olmuş Siyah Alaca ve Simental ırkı sığırlara elleriyle süt içirdi. Pakdemirli, daha sonra da yeni açılan koyun ağıllarını gezdi, yüksek süt verimi ile bilinen İvesi ırkı yavru koyunları sevdi.


Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı
Son dakika: Bakan Pakdemirli, mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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