Bakan Pakdemirli: "Milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Şubat vesilesiyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetlediğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Şubat vesilesiyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetlediğini bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Tarihin kara bir lekesi olan 28 Şubat'ın bir neslin hayallerini ve geleceğini yok saydığını" belirten Pakdemirli, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık