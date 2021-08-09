Bakan Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun