Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
13.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:16
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyareti Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Erzurum Sektör Buluşması Toplantısına katılması - Sektör Buluşması Toplantısından detaylar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da sektör toplantısına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyareti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Erzurum Sektör Buluşması Toplantısına katılması
- Sektör Buluşması Toplantısından detaylar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da sektör toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir