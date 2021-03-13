Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

13.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:16

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyareti Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Erzurum Sektör Buluşması Toplantısına katılması - Sektör Buluşması Toplantısından detaylar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da sektör toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Erzurum Sektör Buluşması Toplantısına katılması

- Sektör Buluşması Toplantısından detaylar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da sektör toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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