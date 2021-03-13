Bakan Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyareti Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Erzurum Sektör Buluşması Toplantısına katılması - Sektör Buluşması Toplantısından detaylar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da sektör toplantısına katıldı.