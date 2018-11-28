Bakan Pakdemirli: "Mgk'da Tarım Sunumu Yapmak İstiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım, savunma sanayinden çok daha önemlidir. Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) sekreterle görüştüm. MGK'da bu işin sunumunu yapmak isteriz, çünkü tarım da milli bir meseledir" dedi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), bakanlarla akademisyenleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla YÖK'te bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ele aldı. Yeni sistemin daha etkin olmasını beklediklerini kaydeden Pakdemirli, "Bazı meyvelerin de görmeye başladık özellikle azalan bakanlık sayıları 1 artı olarak geldi 24 ten 16'ya düşen bakanlık sayısı tarım ormanın birleşmesi bence çok önemli. Bakanlıklar birleşerek kocaman bir aile olduk, bakanlığımızın içinde gıda, tarım, hayvancılık var, çevreye dokunduğumuz yerler var. Daha fazla sorumluluk istediğimiz yerler de var daha sistematik bir yaklaşımla bunu daha iyi bir çalışmaya dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Tarım milli meseledir"

Laboratuvarlardan bahseden Pakdemirli, bunun YÖK için de büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Tarımın geleceğinin tohumun muhafazasına bağlı olduğunu belirten Pakdemirli, enstitülerde güzel işler yapıldığını kaydetti. Pakdemirli, "Evlatlarımızı su ve toprakla haşır neşir hale getirmeliyiz" mesajını verdi.

2050 yılında gıda üretiminin bugünkü üretimin yüzde 50 fazlası olacağını dile getiren Pakdemirli, "Bugün 39 ülkenin gıda, 80 ülkenin de su sıkıntısı var. Küresel ısınmanın yüzde 20 ile 40 verimli azalışa sebebiyet vereceği söyleniliyor. 2050'de 100 milyona varan bir nüfusa gidiyoruz. Gıda ihtiyacı yüzde 50 daha fazla bir ülke olacağız. Küresel ısınma ve erozyon gibi sebeplerle de tarıma elverişli arazilerin azalacağını söyleyebiliriz. Zor bir ev ödevimiz var. Ancak hep söylediğim bir şey var, tarım savunma sanayinden çok daha önemlidir. Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) sekreterle görüştüm. MGK'da bu işin sunumunu yapmak isteriz, gerekli talimatları arkadaşlara verdim. Çünkü tarım da milli bir meseledir" diye belirtti.

"Tarımda büyük gelişmeler kaydediliyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç ise "100 Öncelikli Alanda 2 bin Öğrenciye Doktora Burs Programı"ndan bahsetti. Ulusal ölçekteki bu burs programından bugün itibariyle 3 bin 220 doktora öğrencisi olduğunu belirten Saraç, "Öncelikli alanlarımızın içinde gıda güvenliği ve gıda güvencesi, gıda üretimi, işleme ve teknolojisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi, sürdürülebilir ormancılık ve tarım, robotik, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi 'hassas tarım' çalışmalarını yakından ilgilendiren alanlar da bulunuyor. Yüksek teknolojinin sunduğu bütün bu araçlarla tarımda büyük gelişmeler kaydediliyor. YÖK olarak Tarım-Sanayi-Arge entegrasyonu sağlamak ve geliştirmek amacıyla bu yeni doktora alanlarını uygulamaya açtık. Bu alanlar, yeni teknolojik uygulamalara ve sektörel büyümeye önemli teşvik olacaktır" diye konuştu. - ANKARA