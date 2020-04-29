Bakan Pakdemirli: "Mevcut paydaşların çok daha verimli bir şekilde bu platformda buluşmasını arzu... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu. (7) Kaynak: AA