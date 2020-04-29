Bakan Pakdemirli: "Mevcut paydaşların çok daha verimli bir şekilde bu platformda buluşmasını arzu...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu.
29.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu. (7)
Kaynak: AA