BAKAN PAKDEMİRLİ: METEOROLOJİDE ARTIK ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'den sonra Ankara'da da polenlere karşı erken uyarı sistemini uygulamaya aldı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli:

Meteorolojide artık şampiyonlar ligindeyiz

Polen alerjisine karşı saatlik uyarılar devreye giriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'den sonra Ankara'da da polen tahmin ve uyarıları yapmaya başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ankara Üniversitesi ile yapılan iş birliğiyle, her 10 kişiden birinde sağlık sorunlarına yol açan polenlere karşı erken uyarı sistemini devreye aldıklarını belirterek, "Polen alerjisi olan vatandaşlarımız, saatlik yapacağımız uyarılarla tedbirini önceden alacak" dedi. Türkiye'nin meteorolojide artık şampiyonlar liginde olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, projeyi Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi, polen tahminleri ile Ar-Ge iş birliklerini kapsayan önemli bir protokole imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Atmosferik Alerjik Polen Gözlem, Tahmin ve Uyarılar" ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Akademik ve AR-GE İnovasyon İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, özellikle son 3 yılda meteoroloji alanında etkili uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

HAVA TAHMİN TUTARLILIĞINDA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Bakan Pakdemirli, "Bugün 4, 8 milyon çiftçimize SMS ile meteorolojik uyarıları iletiyoruz. Zirai don uyarı sistemimizi tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde geliştirdik. Avrupa'da yaygın olarak kullanılan meteo-alarm sistemini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, METEOUYARI sistemini devreye aldık. Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarımız ve mühimmatları özelinde meteorolojik destek verdik. Türkiye'nin otomobili TOGG'un meteorolojik verilere anlık ulaşması için gerekli altyapıyı oluşturduk. Meteorolojide artık şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke arasındayız. 7/24 hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yakın zamanda 15 günlük hava tahminlerini de yayınlamaya başlayacak. Meteorolojide gelişen teknolojimizin yanında, insan kaynağımızın güçlendirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün 100 personel daha alacağının müjdesini de vermek isterim" dedi.

TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ADIMLARIMIZI ATIYORUZ

Ankara Üniversitesi ile polen tahmin ve uyarılarını kapsayan iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Her 10 kişiden birinde sağlık sorunlarına yol açan polenler konusunda 2020 yılında Ege Üniversitesi'yle başlattığımız iş birliğini Ankara Üniversitesi'yle devam ettirmenin mutluluğu içindeyiz. Polenlere bağlı hastalıklarda, polenler ortaya çıkmadan ya da çıkar çıkmaz hastaların uyarılması, basit korunma önlemlerinin ve uygun tedavilerin düzenlenmesi hem hastalarımızın sağlığı hem de toplumun sosyal ve ekonomik gelişimi açısından önem taşıyor. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde polen ölçümleri yapan cihazın bir eşini, Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleşkemize de kurduk. Böylece polen gözlemleri iki kurumumuzca birlikte yapılmaya başlandı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Üniversitesi teknik ekiplerinin birlikte çalıştıkları polen tahminleriyle ilgili algoritma geliştirme konusunda da önemli mesafe kat edildi. Ankara'da yaşayan ve polen alerjisi olan vatandaşlarımız günlük ve saatlik olarak yapacağımız uyarılarla önceden tedbirini alacak. Toplum sağlığını korumaya yönelik bu adımımızı Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz. "

ÇİFTÇİMİZİN REKABET ŞARTLARINI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ

Ankara Üniversitesi'yle yapılan ikinci iş birliğinin Ar-Ge konusunda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi olduğunu vurguladı.

Ar-Ge çalışmaları sonucu son 3 yılda yüzlerce yeniliği hayata geçirdiklerini, Ankara Üniversitesi ile TAGEM arasında da son 5 yılda 110 adet ortak proje yürütüldüğünü ve halen 16 projenin devam ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bugün imzalayacağımız yeni iş birliği ile karşılıklı olarak tarımsal araştırma ve uygulama konularında öğretim elemanları ile TAGEM araştırmacıları arasında doğrudan temas ve iş birliğini teşvik edeceğiz. Dünyada ve ülkemizde de büyük bir sorun olan antibiyotik direncini yönetmek için bitki sağlığı ve hayvan sağlığında kimyasal ilaçların yerine, bakteriyofaj, yani faydalı mikroorganizmaların kullanımı için birlikte çalışacağız. Değişen dünya koşullarına karşı çiftçilerimizin, üreticilerimizin rekabet şartlarını daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

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