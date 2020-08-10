Bakan Pakdemirli, Menderes'teki yangın bölgesini havadan inceledi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes'te çıkan yangını havdan inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes'te çıkan yangını havdan inceledi. Telsizle bölgede çalışma yapan personele seslenen Pakdemirli, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde yangın çıkmış, çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edilmiş, yangın ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına geçilmişti.

"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın haberinin ardından bölgeye giderek incelemerde bulundu. Yangın alanında havadan incelemeler yapan Pakdemirli, kontrol altına alınan yangından etkilen bölgeler hakkında yetkililerden bilgi alırken, telsizle bölgede çalışma yapan personele de seslendi. Pakdemirli, "Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA