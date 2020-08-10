Bakan Pakdemirli, Menderes'teki yangın bölgesini havadan inceledi
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Bakan Pakdemirli, Menderes'teki yangın bölgesini havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes'te çıkan yangını havdan inceledi.

Bakan Pakdemirli, Menderes'teki yangın bölgesini havadan inceledi
10.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:55

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes'te çıkan yangını havdan inceledi. Telsizle bölgede çalışma yapan personele seslenen Pakdemirli, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde yangın çıkmış, çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edilmiş, yangın ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına geçilmişti.

"Allah yar ve yardımcınız olsun"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın haberinin ardından bölgeye giderek incelemerde bulundu. Yangın alanında havadan incelemeler yapan Pakdemirli, kontrol altına alınan yangından etkilen bölgeler hakkında yetkililerden bilgi alırken, telsizle bölgede çalışma yapan personele de seslendi. Pakdemirli, "Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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