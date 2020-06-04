Bakan Pakdemirli: Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı başladı TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mavi yüzgeçli orkinos balıkçılarının 'Vira Bismillah' diyerek, avlanmaya başladığını, bu yıl Türkiye'de 2 bin 305 ton orkinosun avlanabileceğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mavi yüzgeçli orkinos balıkçılarının 'Vira Bismillah' diyerek, avlanmaya başladığını, bu yıl Türkiye'de 2 bin 305 ton orkinosun avlanabileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türk bayrağıyla Akdeniz'in uluslararası sularında orkinos avcılığı yapacak balıkçıların bu avı başarıyla gerçekleştirebilmeleri için bakanlık olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Mavi yüzgeçli orkinos balıkçılarının 'Vira Bismillah' diyerek, avlanmaya başladığını belirten Pakdemirli, "Avlanacak balıkçılarımızın kazasız belasız ve bereketli bir avcılık geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEKBakan Pakdemirli, mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ve kota miktarının merkezi İspanya'da bulunan uluslararası bölgesel balıkçılık yönetim örgütü olan Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı Akdeniz'de 15 Mayıs itibarıyla başladı ve 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Bakanlık olarak uluslararası platformlarda gösterilen üstün gayret ve başarıdan dolayı ülkemizin kotası arttı. Bu çabalar neticesinde kotamız 1000 tondan 2305 tona çıkartıldı. Bu kota limitleri içinde orkinoslar, bakanlığımız tarafından belirlenen şartları yerine getirerek avlanma hakkına sahip olan 27 balıkçı gemisi tarafından avlanacak." YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM Avcılık sonucu yakalanan orkinosların kafeslerle taşınarak çiftliklere ulaştırılması için 50 balıkçı gemisinin de avcılık faaliyetinde yer alacağını vurgulayan Pakdemirli, bu avcılık faaliyetleri sırasında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, avcılığı yapılan mavi yüzgeçli orkinos balıklarının hemen hemen tamamının başta Japonya olmak üzere ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Orkinos avcılığından her yıl ülkemize 100 milyon dolar ihracat geliri sağlanmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA