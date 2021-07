Bakan Pakdemirli: "Marmara Denizi'nden tutulan balıkların tüketilmesi konusunda bir sıkıntı yok"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle Marmara Denizi'nden tutulan balıkların tüketilmesi konusunda bir sıkıntı olmadığı söyleyerek, "Av yasağının özellikle Marmara Denizi üzerinde devam etmesiyle ilgili henüz bir gereksinim duymuyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir takım ziyaretler için Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde müsilaj ilgili bir açıklama yaptı. Müsilajla ilgili çalışmanın sabır gerektirdiğini anlatan Pakdemirli, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bakanımın liderliğinde güzel bir çalışma yapılıyor. Burada bir müsilaj komisyonu da meclisimizde kuruldu. Önümüzdeki günlerde bir bakan yardımcımız ve bir genel müdürümüz bununla ilgili bakanlığımızı ilgilendiren konuyla ilgili bir sunum yapacak. Mesela bizimle alakalı olan kısımlar balıklar konusu oluyor. Şu an Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem yok. Zaten şu an av yasağının geçerli olduğu bir dönemdeyiz. Bu av yasağı 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Şu an olta ve kıyı balıkçılığına Marmara Denizi açık. Burada tutulan balıklar tezgahlarda çok fazla yer almıyor. Yer alsa bile bunların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok, bizim de bir bulgumuz yok. Av yasağının özellikle Marmara Denizi üzerinde devam etmesiyle henüz bir gereksinim duymuyoruz. Gereksinim duyulacak olursa 1 Eylül tarihi biraz da uzatılabilir. Av yasağı kalksa bile Marmara Denizi'nin büyük bir kısmında gırgır dediğimiz büyük avcılık yasak. Örnek verirsek adalar etrafında yasak. Şu an için av yasak tarihinin uzatılması ile ilgili bir çalışmamız yok" dedi.

