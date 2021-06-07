Son dakika: Bakan Pakdemirli: "Marmara'da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık"

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara'da küçük kıyı balıkçılarına destekleme miktarını 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek vereceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara'da küçük kıyı balıkçılarına destekleme miktarını 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Marmara Denizi'nde müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine verilecek desteklere ilişkin bilgi verdi.

Marmara'daki müsilajın, çok miktarda balıkçı ağının denizlerde kaybolmasına ya da çıkarılamamasına yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceğiz. Marmara'da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık. Teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek vereceğiz. Endüstriyel (büyük) balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz."

Küçük pelajik balıkların koruma altına alınan üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Akademik çalışmalara göre, planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi küçük pelajik balıklar müsilajın oluşumuna neden olan planktonların azalmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya