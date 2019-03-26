Bakan Pakdemirli: Marketlere Tanzim Satış Kapsamında Ürün Tedariki Yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktaları haricinde zincir marketlere de tanzim satış ürünleri sevkiyatının başladığını açıkladı. Pakdemirli, "110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca ulusal market zincirlerinin toplam yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında tarım kredi kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. Salihli Ziraat Odası önünde karşılanan Bakan Pakdemirli'ye; Vali Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir ile kent protokolü eşlik etti. Salihli Ziraat Odası'nın toplantı salonunda basın açıklaması yapan Bakan Pakdemirli, zincir marketlerde tanzim ürünlerin satışının yapılacağını duyurarak, şunları kaydetti:

"Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, CarrefourSA, A101, ŞOK ve BİM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında, belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı. Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere büyükşehir belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur. Tarım kredi kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri iş birliği halinde yürütülen bu proje kapsamında, toplam 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir. Tarım kredi kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından projenin başladığı 8 Şubat 2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediyelerine domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır. 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında tarım kredi kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır."

'TANE ZEYTİNE DE PRİM VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Zeytin üreticilerine yönelik de açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün itibariyle arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Bu primlerle ilgili tekrar bir çalışma yapılacak. Bunun haricinde tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Tahmin ediyorum, rakamlar 15 ile 20 kuruş arası olabilir. Bu konuyu arkadaşlarımız henüz çalışıyorlar. Zeytin üreticilerimiz de tane zeytine prim almış olacaktır. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, açıklamasının Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'na geçti.

- Manisa

Kaynak: DHA