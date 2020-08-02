Bakan Pakdemirli: Manisa ve Aydın'daki yangınlar kontrol altına alındı TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Ahmetli ve Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Ahmetli ve Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Her iki yangınımızın ilerlemesi durduruldu. Havadan ve karadan ekiplerimiz çalışıyor. Her iki yangın da büyük ölçüde kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA