Bakan Pakdemirli: "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme...
Bakan Pakdemirli: "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır.
Bakan Pakdemirli: "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı