Bakan Pakdemirli: "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme...

Bakan Pakdemirli: "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır.

Bakan Pakdemirli: "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı