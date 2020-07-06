Bakan Pakdemirli Manisa'da üretici temsilcileriyle buluştu Manisa'da tarım ve orman sektörünün sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz Türkiye'de ilk vaka görülmesinden önce bütün marketleri topladık, 'Hazırlık yapın, stok yapın' dedik.

Manisa'da tarım ve orman sektörünün sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz Türkiye'de ilk vaka görülmesinden önce bütün marketleri topladık, 'Hazırlık yapın, stok yapın' dedik. Gıda sanayisiyle toplantılar yaptık. Onlara da 'Hazırlık yapın' dedik. Lojistik sektörüyle toplantı yaptık. Onlara da dedik ki 'Hazırlık yapın.' Pandemi başladığında yüzde 1350'lere varan talep artışlarına bizim perakende zincirimiz stres testine dayandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Manisa Tarım Orman Buluşmaları'na katıldı. Programda tarım ve ormancılık sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, gelen soruları yanıtladı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, pandemi süreci başlamadan önce market zincirleri, gıda sanayisi ve lojistik sektörüyle toplantı yaptıklarını ve hazırlık yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle pandemi başladığında bütün bakanlıklar arı gibi çalıştı ve bütün bakanlıklar arasında inanılmaz koordinasyon var. İllerimizin hıfzıssıhha kurulları da son derece iyi çalıştı. Biz Türkiye'de ilk vaka görülmesinden önce bütün marketleri topladık, 'Hazırlık yapın, stok yapın' dedik. Hatta bize 'hayrola pandemi mi var?' dediler. 'Hayır yok ama gelebilir. Hazırlık yapın' dedik. Gıda sanayisiyle toplantılar yaptık. Onlara da 'Hazırlık yapın' dedik. Lojistik sektörüyle toplantı yaptık. Onlara da dedik ki 'Hazırlık yapın' ve pandemi başladığında yüzde 1350'lere varan talep artışlarına bizim perakende zincirimiz stres testine dayandı. Ne oldu? 1 hafta sürekli olarak marketlerin raflarını adeta yağmalayan müşteri baktı ki markette bir eksiklik yok 'Niye ben eve bu kadar mal alayım' dedi. Buradaki tüketici psikolojisini yönetmek son derece önemliydi ve bunu yönettik. Eğer raflar böyle boş kalsaydı en başta vatandaşımız mağdur olacaktı ama siyaseten biz de zor durumda kalacaktık. Bunu başardık ve bunun üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl rekoltelerimiz çok daha iyi gözüküyor"

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçilerin muaf tutulacağı çalışmalar yaptıklarını ve pandeminin üretimi etkilemediğine değinen Bakan Pakdemirli, "Hem hasat hem de ekim döneminde yaşanan pandemi sürecinde çiftçimizin mobilizasyonunu sağlamamız gerekiyordu. Başlangıçta İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız gibi kurumların genel görüşü 'Bu bir hastalıktır. Kimse yerinden kıpırdamasın'dı. Ama biz burada bir serbestlik tanınması gerektiğini konusunda ilgili kurumlarımızı ikna ettik ve çiftçimiz için hiçbir problem olmadı. Böylelikle üretimin devamı sağlanmış oldu. Hamdolsun bu sene Allah'a şükürler olsun rekoltelerimiz çok daha iyi gözüküyor. Bir problem yaşamadık. İnşallah bundan sonra da bir problem yaşamayacağız. İkinci bir dalga da beklemiyoruz. Ama bakanlığımız da teşkilatımız da her şeye hazırlıklı" diye konuştu.

Öte yandan hazineye ait tarımsal arazilerin çiftçilere verilerek üretimi arttıracak çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu arada hazineye ait tarıma elverişli alanlarımızı çiftçilerimize dağıtalım ki bu pandemi ilk değil son da olmayacak belki, üretimi arttıralım. Hazine arazilerimizi bu eylül ekime yetiştireceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"18 yılda tarımsal hasılamız 275 milyar liraya geldi"

18 yıllık AK Parti hükümeti döneminde tarımsal hasılanın 8 kat arttığına değinen Bakan Pakdemirli, "18 yılda tarımsal hasılamız 275 milyar liraya geldi. Neredeyse 8 kat arttı. 585 baraj inşa ettik. 585 baraj Türkiye Cumhuriyeti tarihinde üretilen, yapılan barajların tam 2,5 katı. Rahmetli Demirel için bir söz vardır. Onun için derler ki 'Barajlar kralı' Cumhurbaşkanımız için ne dememiz gerekiyor hep beraber düşünelim. Demirel'in yaptıkları ortada AK Parti'nin yaptıkları ortada. Tabi ki her kim bu ülke için bir çivi çaktıysa herkesi rahmetle, sevgiyle ve saygıyla anıyoruz" dedi.

"5.5 milyar dolar da ihracatta fazla veren bir ülkeyiz"

Türkiye'nin ithalat bağımlısı bir ülke olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "310 milyar lira tarımsal destek. 6,6 milyon hektar arazi sulamaya açıldı. 5 milyara yakın fidan diktik. Tohumluk ihracatımız 10 misli arttı. 18 milyar dolar tarımsal ihracatı olan bir ülke haline geldik. 3.7 miyar dolardan geldik. 5,5 milyar dolar da ihracatta fazla veren bir ülkeyiz. Yani öyle dendiği gibi Türkiye ithal bağımlısı bir ülke falan değil. Rakamları saptırmamak lazım" diye konuştu.

"Sadece geçen yıl yüzde 27 büyüdük"

Son 3 yılın verilerini paylaşan Bakan Pakdemirli "2020 yılında da tabi ki pandemiyle beraber de çiftçimizi, üreticilerimizi desteklemek maksadıyla da bu desteklerin yüzde 70'ini peşin olarak ödedik. Peki bu verilen destekler karşısında üreticilerimiz ne yaptı? Ben her zaman şunu söylüyorum eli öpülesi üreticimiz var. Biz üreticilerimize ne yaparsak yapalım üreticilerimiz misli misli karşılığını veriyor. 2017'de 189 milyar, 2018'de 217 milyar, 2019'da 275 milyar lira tarımsal gayrisafi milli hasılamız oluştu. Sadece geçen yıl yüzde 27 büyüdük" dedi.

"Dijital Tarım Pazarını çok önemsiyoruz"

Dijital Tarım Pazarı'yla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Bu yıl yine pandemi süreci içerisinde Dijital Tarım Pazarımızın lansmanını yaptık. Üreticiye sorsan diyecek ki 'Kardeşim ben üretiyorum alnımın teri var. Ben istediğim kadar para kazanamıyorum', Tüketiciye sorsak diyecek ki 'Kardeşim tarlada 1 lira bana geliyor 3 lira 5 liraya bu nasıl oluyor' İşte bu aracıları gerektiğinde ortadan kaldıracak, gerektiğinde minimize edecek elleşleme süreçlerini minimize edecek. Antalya Kumluca'dan çıkan bir meyve sebze Antalya'daki hale, sonra Ankara'daki hale sonra İstanbul'daki hale oradan marketlere değil de, hatta bir çoğu da İstanbul'daki seralardan çıkan ürünler İstanbul'un etrafında olan zincir mağazalara gidecek. Buradaki elleçleme süreçlerini minimize edeceğiz. Belki de bazen ürün üretildiği yerde tüketilecek vaziyette olacak. Bazen de ürettiği ürüne Pazar bulamayan vatandaşın Van'da ürettiğini Edirne'de satabilme imkanına kavuşacak. Pazara erişim buradaki en önemli şey. Ürün ürettiğiniz anda raf ömrüyle ilgili problemi olan ürünlerde bizim bu zinciri bir şekilde kurmamız gerekiyordu. Bu platformu kurduk. Dijital Tarım Pazarını çok önemsiyoruz. Buradaki cirolar 100 milyon liranın üzerine çıktı. Hedefimiz milyarlarca ciroya ulaşmak ki belli miktarda ciroya ulaştığınız zaman gıda enflasyonuna çözüm olacak, üretici biraz daha fazla para kazanacak, tüketici biraz daha ucuza yiyecek ve daha sağlıklı bir şekilde bunlara ulaşılacak. Tüm ekosistem de bundan beslenecek" dedi.

Manisa özelindeki yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya özel ne yapabilir diye baktık. İPARD 8. çağrıda yatırım miktarı 67 milyon hibe miktarı 26 milyon lira olan toplam 15 proje başvurusunu aldık. İPARD 9. çağrısına mayıs ayında çıktık. 158 milyon Euro bütçeli 1,2 milyar lira. Hayvancılık ve çiftlik faaliyetlerine destek vereceğiz. Yüzde 50 ila 70 arasında hibe vereceğiz. Başvuru süresi hayvancılıkta 27 Temmuz, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde de 7 Temmuz'da bitecek. Bu yıl itibariyle 11 milyon fidanı Manisa'ya ekmiş olacağız. 1,5 milyon fidan üretmiş olacağız. 10 mahallede bin dekarın üzerinde alanda 35 bin gelir getirici tür fidan dikeceğiz. Orman köylülerimize yıllık 200 bin lira ek gelir sağlamış olacağız. 303 ailemize 7,6 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği vereceğiz. 21 mahallede 2B Orman Kadastro çalışması gerçekleştireceğiz. Eğitim, sağlık kurumları, ibadethane ve mezarlıklara ve yol kenarlarına yaklaşık 25 bin fidan dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli daha sonra üretici temsilcilerinden gelen soruları yanıtladı. Program basına kapalı olarak devam etti. - MANİSA

Kaynak: İHA