Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi
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Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangını sahasını havadan helikopter ile inceledi.

Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangını sahasını havadan helikopter ile inceledi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının devam ettiği sahada havadan helikopter ile incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli daha sonra orman sahasına giderek yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Bir süre daha bölgede inceleme yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra yangının izleme merkezi olan Ulualan Yangın İzleme ve Kontrol Merkezine hareket etti.

Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
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