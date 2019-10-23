Bakan Pakdemirli makam aracından inip Başkentray'a bindi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkentray Banliyö treniyle yolculuk yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkentray Banliyö treniyle yolculuk yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, makam aracından inerek Başkentray Banliyö trenine bindi. Behiçbey durağından trene binen Pakdemirli'yi gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra sohbet edip taleplerini dile getirdi. Atatürk Orman Çiftliği durağında trenden inen Bakan Pakdemirli, daha sonra makamına geçti.
(İHA)