Bakan Pakdemirli, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Hoca ile basın toplantısı düzenledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal gayrisafi milli hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10'a giren bir ülke olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal gayrisafi milli hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10'a giren bir ülke olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında, Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Aryanit Hoca ile görüştü. İki bakan, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakdemirli, Balkan turu kapsamında geldiği Kuzey Makedonya'da, ülkeyi daha iyi anlamak ve Türkiye olarak daha faydalı çalışmalar yapmak gayretiyle iki günlük bir çalışma ziyareti planladıklarını aktardı.

Kendisinin köklerinin de Balkanlar'a, Kuzey Makedonya'nın Köprülü şehrine dayandığını ve bundan memnuniyet duyduğunu anlatan Pakdemirli, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya desteğini mümkün olduğu sürece devam ettirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Mümkün mertebe imkanlar çerçevesinde her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olduğumuzu, desteğimizi sürdüreceğimizi bir kere daha özellikle söylemek isterim." dedi.

"Tüm bilgi birikimimizi ülkelerle paylaşmaya açığız"

Bugün de tarım, orman ve su alanlarında neler yapabileceğini, ilişkilerin nasıl daha ileriye taşınabileceğini görüştüklerini kaydeden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umuyorum ki bugünkü görüşmelerimiz çok olumlu neticelerle sonuçlandı. Neticelerini de inşallah en yakın zamanda alırız. Özellikle Serbest Ticaret Anlaşması'yla ilgili konular gündeme geldi. Biz burada tabii ki Ticaret Bakanlığımızın nezdinde yürütülmekle beraber, tarımla ilgili konularda mümkün mertebe yapılabilecek olanları, Bakanlık olarak üstümüze düşenleri de yapma konusunda olumlu bir perspektif olacağını söyledik. Özellikle Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ile kanatlı ürünlerinin ihracatı ile ilgili bir talebi oldu. Onu da değerlendireceklerini söylediler. Burada da çeltikle ilgili bir ihtiyaç var. Gözüken o ki Türkiye olarak da biz bu konuyla ilgilenip Kuzey Makedonya'nın şu anda bu ihtiyacını gidermek, Kuzey Makedonya çiftçisine de ürün değerlendirilmesi ve pazarlanması konusunda gereğini yapmada adım atacağımızı söyledik."

Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) dünyadaki en başarılı tarım sigortalarından biri olduğuna işaret ederek, TARSİM benzeri bir modelin Kuzey Makedonya'da hayata geçirilmesi konusunda çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin gıda, tarım, hayvancılık, ormancılık ve su alanlarında çok gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle tarımsal gayrisafi milli hasılada Avrupa'da birinciyiz. Dünyada da ilk 10'a giren bir ülkeyiz. Tüm bu bilgi birikimimizi, deneyimimizi ülkelerle paylaşmaya son derece açığız. Ama en başta da dost ve kardeş ülke olan Kuzey Makedonya ile de özellikle paylaşmaya hazır olduğumuzu, bu konularla ilgili de iş birliğimizi artırmamız, karşılıklı gelen giden teknik heyetleri de artırmamız ve Kuzey Makedonya'nın da lehine olacak her konuda da gerekli adımları atacağımız konusunda mutabık kaldık."

"Kuzey Makedonya her zaman Türkiye tarafından desteklenmiştir"

Hoca ise ülkesi ve Türkiye arasındaki ticaretin, 1999'da varılan Serbest Ticaret Anlaşması temelinde sürekli geliştiğini ifade etti.

Türk mevkidaşıyla gerçekleştirdikleri toplantıda dost ülke Türkiye ile iyi ilişkileri sürekli inşa edip geliştirmeye kararlı olduklarını gösterdiklerine dikkati çeken Hoca, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığından itibaren tüm alanlarda her zaman Türkiye Cumhuriyeti tarafından sürekli desteklenmiştir. Bundan çok memnuniyet duyuyorum. İleriki dönemde bu destek ve iş birliğinin daha da derinleşeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Hoca, bu iş birliğinin derinleşmesinin su, orman, gıda güvenliği ve veteriner politikası alanlarında iki ülke hükümetleri arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla tasdiklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman