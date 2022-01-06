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Bakan Pakdemirli Kütahya'da

Bakan Pakdemirli Kütahya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Kütahya Zafer Havalimanı'nda kant protokolü tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Pakdemirli, şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Pakdemirli, daha sonra Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakan Pakdemirli'ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

(Hüseyin Can Aksu/ İHA)

Bakan Pakdemirli Kütahya'da

Bakan Pakdemirli Kütahya'da

Bakan Pakdemirli Kütahya'da

Bakan Pakdemirli Kütahya'da

Bakan Pakdemirli Kütahya'da

Bakan Pakdemirli Kütahya'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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