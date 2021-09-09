Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi
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Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi

Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi - Haberler Ekonomi
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