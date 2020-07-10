Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz (2) 'AYASOFYA' AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'NİN 1453'TEN BERİ HAKKITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat Valiliği tarafından 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' sloganıyla başlatılan '5 yılda 500 bin koyun' projesinin lansmanı sonrası otelde sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir...

'AYASOFYA' AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'NİN 1453'TEN BERİ HAKKI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat Valiliği tarafından 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' sloganıyla başlatılan '5 yılda 500 bin koyun' projesinin lansmanı sonrası otelde sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 1 Eylül'e kadar uzatıldığını belirterek, "Biliyorsunuz ÇKS kayıtları haziran ayı sonu itibarıyla bitmişti. Bununla ilgili de sahadan çok talep oldu. Bununla beraber de ÇKS kayıtlarını koşulsuz bir şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Bütün Türkiye'deki üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Konuşmasının sonunda Pakdemirli, Danıştay'ın 'Ayasofya' kararını da değerlendirerek, "Zaten orada ibadete açılan bir kısım var; ama buranın tamamen cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: DHA