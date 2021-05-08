Bakan Pakdemirli: "Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya çıktı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koruma altına alınan büyük ova sayısının 376'ya, korunan alan miktarının da 9 milyon hektara çıktığını ve şimdiden 2023 hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koruma altına alınan büyük ova sayısının 376'ya, korunan alan miktarının da 9 milyon hektara çıktığını ve şimdiden 2023 hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toprağın, gelecek için en değerli varlık olduğunu belirtti.

67 ildeki 61 yeni ovayı tarımsal üretim potansiyeli yüksek olduğu için tarımsal sit alanı ilan ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya, korunan alan miktarı da 9 milyon hektara çıktı ve şimdiden 2023 hedefimize ulaşmış olduk. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım