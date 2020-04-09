Bakan Pakdemirli Konya tarımı için müjdeler verdi
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Murat Kurum, Konya, Güncel

Bakan Pakdemirli Konya tarımı için müjdeler verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Korona virüs tedbirleri ve destekleri kapsamında Konya tarımına bakanlık olarak verecekleri önemli desteklerin müjdesini verdi.

09.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:00
Bakan Pakdemirli Konya tarımı için müjdeler verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Korona virüs tedbirleri ve destekleri kapsamında Konya tarımına bakanlık olarak verecekleri önemli desteklerin müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans üzerinden Konya sektör buluşma toplantısı gerçekleştirerek, Konya tarımının Korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için bakanlık olarak verecekleri destekleri açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin video konferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıya Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ile birlikte Konya'daki çiftçiler, üreticiler, yetiştiriciler ve sektör temsilcileri katıldı.

"Konya stratejik bir şehir"

Moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın yaptığı toplantıda konuşan Bakan Pakdermirli, Konya'nın bu süreçte oldukça stratejik bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Konya için hayata geçirecekleri önemli projelerin de müjdesini vererek konuşmasını sürdüren Pakdemirli, "Konya'da iki adet Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıyoruz. Göl ve göletlerimize 500 bin adet yavru sazan balığı bırakacağız. 170 aileye kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak maksadıyla 520 koç vereceğiz. 360 bin fidanı toprakla buluşturacağız. 4,5 milyon fidan üreteceğiz. 700 dekar alanda Güneysınır Bal Ormanını tesis edeceğiz. Orman köylerinde yaşayan 174 aileye 4.8 milyon TL kredi ve hibe vereceğiz" diye konuştu.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 6 milyon TL hibe edeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti: "23 çiftçinin arazisine damla sulama sistemi kurumlarına başladık. Bir adet sulama sistemini güneş enerjili sulama sistemine dönüştüreceğiz. Bir adet bal süzme ve paketleme tesisi kuracağız. 18 adet sera ve çilek bahçesi kuracağız. 49 çiftçimiz için bağ, mantar sebze seraları kuracağız. 4 adet bağı yüksek sistem telli terbiyeli ve damla sulamalı hale getireceğiz. 7 adet küçük ölçekli güneş enerjili sulama sistemi kuracağız. 10 çiftçinin arazisine sabit veya taşınabilir güneş enerji sistemleri kuracağız. 25 çiftçiye 50'şer adet kovan dağıtacağız. Ilgın Gedikören Mahallesinde 300 dekar alanda gelir getirici fidan dikeceğiz. 26 mahallede 2/B Orman Kadastro Çalışmalarını tamamlayacağız. 3 mesire yeri tesis edeceğiz."

"Projeler için üreticilerimize bu yıl içerisinde 37,3 milyon TL hibe desteği sağlayacağız"

Bakan Pakdemirli, 194 proje başvurusunu kabul ettiklerini ifade ederek, "Projeler için üreticilerimize bu yıl içerisinde 37,3 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Selçuklu ve Ereğli ilçelerinde toplam 660 bin dekar alanda toplulaştırmayı da tamamlamış olacağız. Ereğli İvriz sol sahil sulaması yenilenmesi ile 153 bin dekar arazinin sulama şebekelerini modern borulu sisteme dönüştüreceğiz. Konya Ovası 1,2,3 sulamaları ikmali, Meram Kayalı Gölet Sulaması, Hadim-Bolat Göleti Sulaması, Doğanhisar- Deveyolu Göleti, Bozkır Çağlayan Göleti'nin yükseltilmesi ihalelerini yapacağız. 360 milyon metreküp depolamalı Bozkır Barajını da inşallah bu yıl içinde tutulmaya başlanacak. 2023 yılına kadar tamamlayacağımız sulama projeleriyle çiftçimize 112 milyon lira gelir artışı ve 13 bin vatandaşımıza da istihdam sağlamış olacağız. Bütün bu müjdelerimize güzel Konyamıza ve Konyalı hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Konya'daki 224 bin çiftçimizin yanındayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Konya hem tarımın hem de tarıma dayalı sanayinin başkentidir. Büyük ve küçükbaş hayvancılığıyla gerçekten fark oluşturan bir merkezdir. Biz de Konya'nın bir evladı olarak Konya'daki 224 bin çiftçimizin yanındayız. Ülkenin geleceğine dair her türlü istişareyi, dayanışmayı ortaya koyuyoruz. Hep birlikte Konyamızı her alanda geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz projeleri bundan sonra da kararlı bir şekilde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri aldık"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ciddi manada etkilendiği salgınla mücadele ediyoruz. Konya'da koronavirüs tedbirlerini en ciddi şekilde uyguluyoruz. Önceliğimiz Konya halkının bu salgına yakalanmadan en az zararla bu musibeti başımızdan uzaklaştırmak. Gerek sağlık hizmetlerimiz gerek hayati önem arz eden gıda ile ilgili üretimle ilgili hizmetlerimiz ve ulaşımla ilgili her türlü tedbiri aldık" diye konuştu.

"Devletimize destekler için teşekkür ederiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya için önemli bir toplantı olduğunu belirterek, "Tarım Bakanımıza teşekkür ederiz. Ne zaman kapısını çalsak çevirmiyor bizleri. Bakanımız Murat Kurum'a da ayrıca teşekkür ederim. 2014 yılından itibaren biz de yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte tarım ve hayvancılık ile yakinen ilgilenmeye başladık. Konya'nın en büyük beklentisi dış havzalardan su getirmektir. Özellikle bakanlığımız ve ilgili birimleri ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Konya'nın tarımına ve ülkenin tarımına ciddi destekte bulunuyorlar. Devletimizden verdiği destekler için teşekkür ederiz" dedi. Video konferanslı toplantı Bakan Pakdemirli'nin sektör temsilcilerinin sorularını cevaplamasıyla devam etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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