Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen, 'Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na yaptığı konuşmada "Kırsalda kadının emeği çok. Kırsalda kadın olmadan baca tütmüyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen, 'Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na yaptığı konuşmada "Kırsalda kadının emeği çok. Kırsalda kadın olmadan baca tütmüyor. Kırsalda kadınlarımızı güçlendirmeliyiz. 21'inci yüzyılda eğer Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliklerinden daha fazla pay alacaksa bu kadınlar sayesinde olacak" dedi.

Balçova ilçesindeki otelde düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli ile birlikte katıldı. Çalıştay'da ayrıca siyasetçiler, bazı kurum yetkileri, üretici kadınlar ve davetliler yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çalıştay'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadın üreticilere verilen destekleri açıkladı. Programda sunum yapan Pakdemirli, "Kırsalda kadının emeği çok. Yüzde yüz. Erkeklerimiz kahvede otururken kadınlarımız çalışıyor. Kırsalda kadın olmadan baca tütmüyor. Kırsalda kadınlarımız çok daha güçlendirmeliyiz. 21'inci yüzyılda Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliğinden pay alacaksa, bu ancak kadınlar sayesinde olur. Kadınlarımızın özellikle tarım alanlarına iş gücü katılıma katılması lazım" dedi.

'KIRSALDA KADININ EMEĞİ ÇOK'Kadınların istihdama katılımının artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, Tarımsal Amaçlı Kooperatif Projeleri'ne 15 milyon TL kredi kullandırdıklarını açıkladı. Kadınların tükenmez bir üretkenliğe sahip olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Üniversite mezunu kadınlara da pozitif ayrımcılık yapacağız. Denge kadınların üzerinde yürüyor. Kadınların olduğu her yerde güzellik, iyilik, üretim, doğruluk, dürüstlük var. Kırsalda kadının emeği çok. Kadınlar hep evin direği oluyor. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını artırmamız lazım. Kadınların tarım alanında işgücüne katılımını artırmamız lazım" dedi.'HİBELERDE KADINLARIMIZA 837 MİLYON TL'LİK ÖDEMEYİ YAPTIK'Bakanlık olarak Genç Çiftçileri Destekleme Programı kapsamında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılıklar uyguladıklarını da anlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "50 bin başvurunun 30 bini kadınlara ait. 3 yılda 865 milyon kadın çiftçilerimize ödeme yaptık. Kadınların istihdama katılımlarının artırılması, girişimciliğinin desteklenmesi önceliğimiz. Tarımsal amaçlı kooperatiflere 15 milyon kredi kullandırdık. Kırsal kalkınma desteklerinde yatırım konularında değerlendirmeye alırken kadınlarımıza fazladan not atıyoruz. Kadın olduğun zaman puan fazla. Hibelerde kadınlarımıza 837 milyon TL'lik ödemeyi yaptık. Son 15 yılda 231 bin 316 faaliyet düzenledik ve bu faaliyetlerde 2,5 milyon kadın çiftçi eğitildi. Son 15 yılda 12 bin 157 çiftçi toplantısı yapıldı ve 84 bin 608 kadın, çiftçi kooperatifçilik eğitimi aldı. Kadınların olduğu yerde dürüstlük var. Kadınların olduğu yerde kooperatifler işliyor ama erkeklerin olduğu kooperatiflerde sorunlar yaşıyoruz. Türkiye kooperatif gelişecekse bu kadınların sırtından yükselecek. Güzel memleketimizin dört bir alanında kadınlarımızın eli değen yerlerde ülkemizden bereket fışkırıyor. Kadınlarımıza imkan verilirse dünyanın bambaşka hale getirirler."'TARIMI SEVEN GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR'Katılımcıların çocuklarını erken yaşlarda toprakla tanıştırmasını da isteyen Bakan Pakdemirli, "Evlatlarımız eğer hayatlarının ilk 10- 15 yılında toprakla tanışırlarsa, hayat boyu bu serüven ve yolculuk devam edecek. Bu nedenle böyle bir proje hayata geçirdik. Tarımı seven gençlere ihtiyacımız var" dedi.Kadınların ekonomik ve sosyal olarak daha yükseğe taşınmadıkça, ülkenin yükselemeyeceğine değinen Pakdemirli, "Kadınlarımızı daha güçlü hale getirmek, daha çok başarı hikayesi için kolları sıvadık. Herkesin doğduğu yerde doyduğu, kırsaldan kente göçün olmadığı, verimli topraklara daha çok kadın eli değen bir Türkiye istiyoruz. Tersine göçü teşvik edeceğiz, kırsalda ekonomik kalkınmayı ve aile işletmeciliğinin sürdürülmesini sağlayacağız" diye konuştu.ÜRETİCİ KADINLAR KONUŞTUÜretici kadınlar da etkinlikte konuştu. 5 kovan ile arıcılığa başladığını söyleyen Hafize Ağırtır, "Bu işi yapacağıma kimse inanmıyordu. Daha sonra güzel işler başarınca, 'Kadın yaptı' diyorlar. İstihdam da sağlayarak işlerimi büyütmek istiyorum" dedi.Üretici kadınlardan Yeşim Çam da "Hayallerime Genç Çiftçi projesi ile kavuştum. 5 hayvanla başladım işe. Şimdi 15 hayvanım var. Hedefim bu sayıyı daha da büyütmek. Süt hayvancılığı da yapıyorum. Kendimle gurur duyuyorum, özgüven tam. Sayın Bakanımızın İzmirli olmasından dolayı tarım farklı bir boyuta taşındı. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalıştay, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA