Bakan Pakdemirli: Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk
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Bakan Pakdemirli: Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk

Bakan Pakdemirli: Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturdukTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 9 yılda IPARD kapsamında sağladığımız 4.3 milyar lira hibe ile 16 binden fazla tesisi destekledik, kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk.

Bakan Pakdemirli: Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk
09.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:42

Bakan Pakdemirli: Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 9 yılda IPARD kapsamında sağladığımız 4.3 milyar lira hibe ile 16 binden fazla tesisi destekledik, kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk." dedi.

IPARD programı çerçevesinde destek sağlanacak yeni tedbirlerden birisi olan IPARD-2 LEADER Tedbiri Sözleşmesi için Atatürk Orman Çifliği'nde imza töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, TBMM AB uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve davetliler katıldı. Törende konuşan Pakdemirli, LEADER kırsalda yerel kalkınma stratejilerinin, AB'ye aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye'de uygulandığını belirtti. 

'KIRSALDA 12 MİLYAR LİRALIK YATIRIM, 66 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞTURULDU'Bakan Pakdemirli, son 9 yılda IPARD kapsamında sağlanan 4.3 milyar lira hibe ile 16 binden fazla tesisin desteklendiğini anımsatarak, kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturulduğunu bildirdi. Pakdemirli, IPARD kapsamında yeni tedbirlerin de hızlıca uygulamaya alındığını belirterek, "2019 yılında LEADER tedbirinin AB akreditasyonunu başarıyla tamamladık. Kırsalda IPARD kriterlerine uygun olarak kurulan, yöreye uygun kalkınma stratejilerini hazırlayan Yerel Eylem Gruplarına, yani özel sektör, STK ve kamu kurumlarının bir araya geldiği, dernek statüsünde kurumlara destek sağlıyoruz. Kurulan bu derneklerin, genel giderlerini, bölge üreticilerine yönelik eğitim, seminer, tanıtım faaliyetlerini ve yöre halkının ortak faydasına yönelik projelerini destekliyoruz. Destek miktarı, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre, her bir Yerel Eylem Grubu için 320 bin ila 400 bin avro arasında olacaktır." dedi. '5O BAŞVURU UYGUN GÖRÜLDÜ'Pakdemirli, LEADER'in, Avrupa Birliği'nde uzun yıllardır uygulandığını belirtip, LEADER'in amacına ilişkin kırsal kalkınma programlarının ulaşamadığı kesimlere ve bölgelere ulaşmak amacıyla ortaya çıkmış bir yaklaşım olduğunu vurguladı. LEADER'in Kırsal alanda, kamu-özel sektör ve sivil toplum ortaklığıyla çok yönlü bir kalkınma anlayışını hedeflediğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "IPARD-2 kapsamında ilk etapta 12 ilimiz için 13 milyon avroluk başvuru çağrısına çıktık ve projeleri aldık. 53 Yerel Eylem Grubu başvuru yaptı. Yapılan idari kontroller sonucu 50 başvuru uygun görüldü. Ardından değerlendirme komisyonumuz, Yerel Eylem Grupları'nın stratejilerini inceledi ve tamamını uygun buldu. Uygun proje sayısının bu kadar fazla olması, LEADER yaklaşımının ülkemiz kırsalında ciddi bir karşılık bulduğunu bize göstermektedir. Biz de yerel stratejileri uygun görülen tüm başvuruları, destek kapsamına almaya kadar verdik." diye konuştu. Bütçenin 3.6 milyon avro artırılarak 16.5 milyon avroya çıkarıldığını aktaran Pakdemirli, konuşmasında şunları kaydetti: "Böylece hepsini destek kapsamına aldık. Bugün sözleşme imzalama sürecini başlatıyoruz. İlk olarak Ankara Güdül ve Samsun 19 Mayıs yerel eylem derneklerimizin hibe sözleşmelerini imzalayacağız. Kalan derneklerin hibe sözleşmeleri en kısa sürede imzalanacak ve yerel kalkınma stratejilerinin hayata geçmesi sağlanacak. Ayrıca, LEADER tedbirinin uygulandığı bölgelerde, IPARD kapsamında yatırım yapacak başvuru sahiplerine, proje değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır. Bu başarının devam etmesi için IPARD bütçesinin daha da artmasını istiyorum."İmza töreninin ardından Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'e hediye takdim etti. Görüntü dökümü: Bakan'ın açıklamaları 

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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