Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye...
Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin.
22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Bakan Pakdemirli: "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." - ANKARA
Kaynak: İHA