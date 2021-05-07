Bakan Pakdemirli kepenek giydi
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Bakan Pakdemirli kepenek giydi

Bakan Pakdemirli kepenek giydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban kıyafeti olan kepenek giydi, çiftçilerle sohbet etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban kıyafeti olan kepenek giydi, çiftçilerle sohbet etti.

Bandırma'da faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurumun çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Milletvekillerinin de katıldığı toplantı sonrasında Bakan Pakdemirli, Güney Marmara'da yetişen koyun ve keçi ırklarını yerinde gördü. Bakan Pakdemirli'ye burada çobanların giydiği kepenek giysisi giydirildi. Bakan Pakdemirli hatıra fotoğrafı çekiminin ardından müdürlükten ayrıldı. - BALIKESİR

Bakan Pakdemirli kepenek giydi
Bakan Pakdemirli kepenek giydi
Bakan Pakdemirli kepenek giydi
Bakan Pakdemirli kepenek giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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