BAKAN PAKDEMİRLİ KASTAMONU, BARTIN VE SİNOP'TA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLERİ VE YANGINLARDAKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da sabah Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta doğal afetle...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da sabah Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta doğal afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Meteorolojik olarak bakıldığında belki 50 ila 100 yıldır yaşanmayan bir meteorolojik afetle karşılaştıklarını aktaran Pakdemirli, rekor yağışlar kaydedildiğini dile getirdi.

Pakdemirli, Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının 302 kilograma çıktığını, en düşük yağışın da 54 kilogramla Eflani'de ölçüldüğünü vurguladı.

"BOZKURT'TAKİ HES'LE İLGİLİ SORUN YOK! "

Kastamonu, Sinop ve Bartın ve ilçelerinde çok ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında Kastamonu Bozkurt'taki HES'le ilgili problem olduğu söyleniyor. Burada HES'le alakalı bir problem yok. 'Regülatör kapakları, taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı' diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil. Genelde HES'ler bu işin sebebi yerine genelde bana göre mağduru oluyor. HES'ler taşkınlardan negatif etkileniyor. Taşkına sebebiyet verebilecek bir regülatör değil, günlük bir regülasyon amacı var. Ama su seviyesi oldukça yüksek. Mevcut taşkın tesislerimizin de üstüne çıkan gayrinizami ve doğalın dışında su akışı var. "

Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun su baskınlarının yaşandığı bölgeye gittiğini, gerekli çalışmaları yapacaklarını anlattı.

"YANGININ SONUNA DOĞRU GELİYORUZ"

Orman yangınlarına da değinen Pakdemirli, "Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz. " dedi.

Burdur'un Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. " ifadesini kullandı.

Orman yangınlarında etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor. " diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 ilde 10 bin 829 çiftçinin hasar tespitlerini yaptıklarını bildirdi.

288 YANGININ 285'İ KONTROL ALTINDA

Türkiye'nin şu ana kadar 53 ilde 288 orman yangınıyla mücadele ettiğini aktaran Pakdemirli, bu yangınların 285'inin kontrol altına alındığını, Muğla Köyceğiz, Antalya Manavgat, Burdur Bucak yangınlarına müdahalenin devam ettiğini dile getirdi.

Orman yangınları dışında 247 kırsal yangına da müdahale ettiklerine değinen Pakdemirli, "Yangınlara 14 uçak, 9 İHA, 66 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 430 iş makinası ve 5 bin 250 personelle müdahale ediyoruz. " dedi.

Milas yangınının nevi şahsına münhasır bir yangın olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Orman mühendislerinin ancak okul kitaplarında okuduğu kadar çok kompleks bir yangındı. Makilik alanda alttan alttan, kanser gibi ilerleyen bir yangınla mücadele ettik. Yangın doğu bölgesine taşındıktan sonra çok ciddi mücadele ettik. Belki havadan 50 bin tonun üzerinden su atmamıza rağmen yangını söndürmek söz konusu olmadı. Karadan da ciddi şekilde kilometrelerce yol yaparak, parça parça ayırarak yangının kalbine kadar girmemiz gerekti. Bunu yaptık ve başarılı olduk. " ifadelerini kullandı.

Milas yangının büyük emek ve gayretle kontrol altına alındığını anlatan Pakdemirli, bölgede 20-25 arazözün 24 saat devriye gezerek küçük tütmeler ve alevlenmelere anında müdahale edeceğini dile getirdi.

Köyceğiz yangının engebeli ormanlık alanda şiddetli rüzgarın etkisiyle devam etiğine dikkati çeken Pakdemirli, teknik olarak kontrol altına alındı demenin henüz erken olduğunu ancak çalışmaların olumlu gittiğini vurguladı.

"10 BİN 829 ÇİFTÇİNİN HASAR TESPİTLERİNİ YAPTIK"

Pakdemirli, Manavgat Sarılar'da çıkan yangının yerleşim yerlerine yakın olduğunu ancak etkisini azalttığını, Bucak'taki yangının ise etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Hasar tespit çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Osmaniye, Mersin, Isparta, Denizli ve İzmir'de 30 ilçe, 191 köy, 10 bin 829 çiftçinin hasar tespitlerini yaptık. Bu tespitlere göre 72 bin dekar ekili dikili alan, 928 dekar sera, 395 büyükbaş, 4 bin 505 küçükbaş, 7 bin 749 arılı kovan, 29 bin 600 kanatlı hayvan, 6 bin 913 alet makine, 2 bin 590 ton depolu ürünler, 2 bin 598 tarımsal yapı zarar gördü. Küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile arı kovanları zararlarını tamamen hibe olarak karşılıyoruz. Bugünden itibaren ödemeler de başlıyor. Adana ve Mersin'de teslim edilmeye başlandı. "

"CANLI CANLI O BÖLGELERİN YENİDEN YEŞERDİĞİNİ BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Antalya'da ödemelerin yarından itibaren başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Antalya'ya 11 milyon lira ödenek aktarıldı. Muğla'da da bugün ödemeler başlıyor. Muğla'da 5 milyon 778 bin liralık ödeme yapılacak. TARSİM kapsamında 120 milyon bedelle sigorta ihbarı alındı. 6 milyon lirası cuma günü olmakla beraber hasar ödemelerine başlıyoruz. Bitkisel üretimde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Tespitler tamamlandığında valilikler tarafından Ankara'ya yazılacak il acil destek ödeneği olarak tahsis yapıldıktan sonra ödemeler başlanacak. Yangından kısmen zarar gören budama bakım çalışmaları ile üretime devam edebilecek zeytinlikler için tekniğine uygun budama yapanlara 100 lira destekleme ödemesi yapacağız. Tohum, fide, fidan desteğimizi de yapacağız. "

Pakdemirli, yangından zarar gören mahallere özel entegre tarımsal kalkınma projeleri kapsamında bölgeye özel su, orman ve mera kaynakları birlikte değerlendirerek çiftçilerin gelirini yükseltecek, üretimin katma değerini artıracak uygulamalar başlatacaklarını belirtti.

Yeşil vatanı korumak için cansiperane çalışan, gece gündüz dağ tepe demeyen orman kahramanlarının cesareti ve azmine aşık olduklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Sahada verilen bu mücadeleyi de aslında tarih yazacak. Şimdi yeşile dönüştürme, yaraları sarma vakti. Tarihimizin en büyük orman yangını felaketi olabilecek felaketi en az zararla ve el birliğiyle atlattık. Şeffaf bir şekilde yanan yerleri internet sitemizden paylaşacağız. O bölgede yapılan tüm uygulamamaları vatandaşlarımıza göstereceğiz. Yerine dikilecek fidanı, ektiğimiz tohumu en açık şekilde sayı vererek paylaşacağız. Canlı canlı o bölgelerin yeniden yeşerdiğini birlikte göreceğiz. Orman yan yana gelmiş basit ağaç topluluğu tanımından çok daha fazlasıdır. Yazın turuncusu, güzün sarısı, kışın beyazı, baharın yeşili ormanlarımızda ayrı bir güzel. Bu güzellikleri kollamaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sözlerle değil özümüzle, icraatımızla gerçekleştireceğiz. "

Kaynak: Habermetre