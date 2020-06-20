Bakan Pakdemirli Kars'ta yapılacak olan projeleri sıralayarak müjde verdi
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Bakan Pakdemirli Kars'ta yapılacak olan projeleri sıralayarak müjde verdi

Bakan Pakdemirli Kars'ta yapılacak olan projeleri sıralayarak müjde verdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kars'a yapılacak olan projeleri sıralayarak müjde verdi.

20.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:40

Bakan Pakdemirli Kars'ta yapılacak olan projeleri sıralayarak müjde verdi

KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kars'a yapılacak olan projeleri sıralayarak müjde verdi.

Kars Barajının açılışı için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açılış öncesi basın açıklaması yaparak, "Barajı bir baraj olarak görmemek lazım, bir defa hayat, su ve bununla birlikte yeni yaşam alanları olarak görmek lazım." dedi.

Havayoluyla Kars'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız DSİ. 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ve protokol üyeleri karşıladı.

Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü yerleşkesine gelen Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler Kars Barajının açılışı öncesi basın açıklaması yaparak, "Barajı bir baraj olarak görmemek lazım, bir defa hayat, su ve bununla birlikte yeni yaşam alanları, yeni mesire alanları, hafta sonları vatandaşın zaman geçireceği alanları sulama, enerji olarak görmek lazım." dedi.

Hayvancılıkta 5'nci sırada olan Kars'ın bitkisel alanda bu kadar gerilerde olmaması gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Biz bunun tedbirini aldık. Kars'ın topraklarının en az yarısının sulanacağı şeklinde aldık. Bugün Kars Barajımızı açıyoruz, sonrasında da 1,5 milyar lira, müjdemizi verelim; sadece yaptıklarımı değil yapacaklarımızı da burada söyleyelim. 1,5 milyar liralık Kars Barajı iletim hattının kalan kısmını inşallah bütçe dışı kaynaklarla hazırladığımız bir paket var, bu pakette bununda yer alması için gayret gösteriyoruz. Digor ilçe merkezi ana dere taşkın koruma işinin ihalesine de çıkacağız, o da 17 milyon liralık bir ihale. Sarıkamış mescitli taşkın koruma işinin ihalesine de çıkıyoruz, 8 tane hayvan içme suyu göleti yapacağız. Kağızman Barajının temel zemin ve sondaj işini bitirdik, projelerinin yeni şartlarını da revize ederek inşaatına devam edeceğiz. Arpaçay Ovası sulaması 2. kısım ihalesine çıkacağız, yaklaşık 7 bin dekar alan da sulanmış olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Kars merkezi ve Kars Barajını kirlilikten koruyacak olan Kars Atık Su Arıtma Tesisi Projesinin de yatırım programına teklif edeceklerini, bu işin olumlu olarak neticelendirilmesi için büyük gayret göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli Kars'ta yapılacak olan projeleri sıralayarak müjde verdi

Kaynak: İHA

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