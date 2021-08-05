Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük ve Adana'nın Feke ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük ve Adana'nın Feke ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, 2 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Karabük merkez ve Adana Feke yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı