Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında
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Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında

Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük ve Adana'nın Feke ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük ve Adana'nın Feke ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, 2 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Karabük merkez ve Adana Feke yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor
Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor
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