Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı
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Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölcük ormanında yürüyüşü Kara akbabanın kafesten çıkarılması Bakan Bekir Pakdemirli'nin kara akbabayı doğaya salması Bakan Bekir Pakdemirli'nin göle balık bırakması BOLU - Tarım ve Orman Bakanı Dr.

01.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:15
Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı

Tarım ve Orman Bakanı 'nin ormanında yürüyüşü

Kara akbabanın kafesten çıkarılması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin kara akbabayı doğaya salması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin göle balık bırakması - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan kara akbabayı, Gölcük'te doğaya saldı. Bakan Pakdemirli, Gölcük'te ayrıca endemik bir tür olan 650 adet Abant alasını göle saldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı
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