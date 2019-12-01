Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı

01.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:15

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölcük ormanında yürüyüşü

Kara akbabanın kafesten çıkarılması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin kara akbabayı doğaya salması

Bakan Bekir Pakdemirli'nin göle balık bırakması BOLU - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan kara akbabayı, Gölcük'te doğaya saldı. Bakan Pakdemirli, Gölcük'te ayrıca endemik bir tür olan 650 adet Abant alasını göle saldı.

Kaynak: AA