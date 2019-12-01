Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölcük ormanında yürüyüşü Kara akbabanın kafesten çıkarılması Bakan Bekir Pakdemirli'nin kara akbabayı doğaya salması Bakan Bekir Pakdemirli'nin göle balık bırakması BOLU - Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gölcük ormanında yürüyüşü
Kara akbabanın kafesten çıkarılması
Bakan Bekir Pakdemirli'nin kara akbabayı doğaya salması
Bakan Bekir Pakdemirli'nin göle balık bırakması BOLU - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan kara akbabayı, Gölcük'te doğaya saldı. Bakan Pakdemirli, Gölcük'te ayrıca endemik bir tür olan 650 adet Abant alasını göle saldı.
Haber Videosu: Bakan Pakdemirli, kara akbabayı doğaya saldı