Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Mersin, Adana ve Hatay'daki 2'nci yangınlar devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mersin Anamur, Adana Kozan ve Hatay İskenderun'da çıkan ikinci yangınlar devam ediyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mersin Anamur, Adana Kozan ve Hatay İskenderun'da çıkan ikinci yangınlar devam ediyor. Anamur'da ihtiyaten valilik kararıyla evlerin boşaltılma durumu var ama yangın söndürme çalışmaları daha iyiye gidiyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak, açılış konuşması yaptı. Konuşmasında belediye başkanlarına seslenen Pakdemirli, son 18 yılda, 585 adet baraj inşa ettiklerini söyledi. Pakdemirli, "Bu oran, cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır. DSİ, bütün şehirlerin içme ve kullanma suyu yatırımlarını belediyelerle protokol yaparak, yatırım programına alınması kaydıyla yapabilir hale geldi. Ülkemizde şu anda DSİ eliyle bitirilen 340'a yakın içme suyu tesisi hizmet vermektedir. Bu tesislerle 45 milyon kişiye, 4,5 milyar metreküp içme, kullanma suyu temin edilmektedir" dedi.

'GIDA DEMETİM SAYISINI 1,2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARDIK'Bakan Pakdemirli, gıda zincirindeki her aşamadan sorumlu olduklarını belirterek, bu doğrultuda belediyelerle ortak bir çalışma alanının 'gıda denetimleri' olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Gıda denetim sayısını; bakanlık olarak yüzde 8 artırarak, yıllık 1,2 milyonun üzerine çıkardık. 2012 yılından bu yana 26 defa, bin 609 firmada, 3 bin 605 farklı parti ürününü kamuoyuna duyurduk. 2020 yılında gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları 5 kez ifşa ettik. Yapmış olduğumuz ifşalarla hem üreticimizde hem de tüketicimizde farkındalık oluşturuyoruz. İşi sıkı takip ediyor, fırsatçılara, dolandırıcılara gıda konusunda müsaade etmiyoruz" diye konuştu.

'HOBİ BAHÇELERİ SORUNUNU MECLİSTE ÇÖZECEĞİZ'Belediyelerin, kendileriyle iş birliği yapmak istiyorlarsa bilhassa hobi bahçesi adı altında tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına engel olabileceklerini söylen Pakdemirli, "Zira hobi bahçelerinin verimli tarım arazilerini böldüğünü, su kaynaklarını plansız bir biçimde tükettiğini, imarsızlığın yaygınlaşmasına neden olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda müsamaha göstermeyeceğimizin de bilinmesini isterim. Kanundaki boşluklar istismar edilerek ortaya çıkarılan bu hobi bahçesi sorununu, en kısa zamanda Meclis'te çözmüş olacağız" ifadesini kullandı.'YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'Bakan Pakdemirli, program çıkışında Mersin Anamur'da çıkan yangınla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Mersin Anamur'da çıkan yangına 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeli ile müdahale ediyoruz. Hem Mersin'de hem de Hatay'da iki tane ayrı ayrı yangın çıktı ve kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangınlar, Mersin Anamur, İzmir Karşıyaka, Ordu Akkuş, Sivas Koyulhisar, Hatay İskenderun yangınları. Mersin Anamur, Adana Kozan ve Hatay İskenderun'da çıkan ikinci yangınlar devam ediyor. Anamur'da ihtiyaten valilik kararıyla evlerin boşaltılma durumu var ama yangın söndürme çalışmaları daha iyiye gidiyor. Yangınlarla alakalı çok yönlü soruşturma devam ediyor. Valiliğimiz tarafından bu konuyla alakalı bir açıklama yapılacaktır."

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Haluk KARAASLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı