Son dakika: Bakan Pakdemirli: 'Kanola' tohumunun yüzde 50'sini karşılayacağız
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Son dakika: Bakan Pakdemirli: 'Kanola' tohumunun yüzde 50'sini karşılayacağız

Son dakika: Bakan Pakdemirli: 'Kanola' tohumunun yüzde 50'sini karşılayacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlığın karşılayacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlığın karşılayacağını duyurdu. 

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sizlerle bir müjde paylaşmak istiyorum. Bundan sonra 'Kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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